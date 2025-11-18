Haberler

Sezai Karakoç, AK Parti Genel Merkezinde Anıldı

Güncelleme:
Yazar ve şair Sezai Karakoç, ölümünün 4. yıl dönümünde AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bir törenle anıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, politika alanının çölleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Yazar ve şair Sezai Karakoç AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen törenle anıldı.

Yazar ve şair Sezai Karakoç, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı. Ölümünün 4. Yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde bulunan AK Kütüphane'de düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'da katıldı.

"Politik alan çölleşmemeli"

Programda konuşarak böyle bir program düzenlenmesinin öneminden bahseden Efkan Ala, "Kime ne katkısı oluyor bilmiyorum ama bana çok iyi geldi bu toplantılar, teşekkür ederim. AK Parti'ye de yakıştı. Politika çölleşmemeli, politik alan çölleşmemeli. O beslenmeli entelektüel faaliyetlerden ki yolumuza devam etme gücü bulalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

500
