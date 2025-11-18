Sezai Karakoç, AK Parti Genel Merkezinde Anıldı

Yazar ve şair Sezai Karakoç AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen törenle anıldı.

Yazar ve şair Sezai Karakoç, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı. Ölümünün 4. Yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde bulunan AK Kütüphane'de düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'da katıldı.

"Politik alan çölleşmemeli"

Programda konuşarak böyle bir program düzenlenmesinin öneminden bahseden Efkan Ala, "Kime ne katkısı oluyor bilmiyorum ama bana çok iyi geldi bu toplantılar, teşekkür ederim. AK Parti'ye de yakıştı. Politika çölleşmemeli, politik alan çölleşmemeli. O beslenmeli entelektüel faaliyetlerden ki yolumuza devam etme gücü bulalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA