Seyitgazi Müftüsü Şahmurat Kaya, Kırka'da esnafı ziyaret edip vatandaşları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka Mahallesi'nde öğle namazı öncesi Kırka Maden Camii'nde cemaate vaaz verdi. Namazın ardından mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi, vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinledi.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka Mahallesi'nde cemaat ve bölge esnafıyla bir araya geldi.
Program kapsamında öğle namazı öncesinde Kırka Maden Camii'nde cemaate vaaz veren Müftü Kaya, namazın ardından mahalle esnafını ziyaret etti. İş yerlerini dolaşarak esnafla sohbet eden Kaya, kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla da bir süre görüşerek taleplerini dinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı