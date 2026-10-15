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Seyitgazi'de gençler Kırka Kurs Camii'nde Kur'an'ın mucizelerini konuştu

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Seyitgazi'de gençler Kırka Kurs Camii'nde Kur'an'ın mucizelerini konuştu
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Seyitgazi'de gençler, Kırka Kurs Camii'ndeki Cami-Gençlik Buluşması'nda Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri sohbetinde buluştu. Yatsı namazının ardından yapılan sohbette sorulara doğru cevap veren gençlere sürpriz hediyeler verildi, etkinlik çiğ köfte ikramıyla tamamlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gençler "Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri" konulu sohbette bir araya geldi.

Kırka Kurs Camii'ndeki 'Cami- Gençlik Buluşması', gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kılınan yatsı namazının akabinde, 'Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri' üzerine sohbet yapıldı. Sohbetin sonunda, konu ile ilgili sorulara doğru cevap veren gençlere sürpriz hediyeler takdim edildi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, "Gençlerimizle buluştuk, bu tür buluşmalarla gençlerin camiyle ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm gençlerimize ve emeği geçen hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Etkinlik, çiğ köfte ikramı ve muhabbetlerle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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