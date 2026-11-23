Seyitgazi'de Ailecek Camide Buluşuyoruz programı cemaati camide buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Seyitgazi İlçe Müftülüğünün Ailecek Camide Buluşuyoruz programında vatandaşlar Karaören Gedik Camii'nde bir araya geldi. İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya namaz öncesi vaazında aile, birlik ve manevi değerleri anlattı; etkinlik ikramla sona erdi.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı kapsamında vatandaşlar Karaören Gedik Camii'nde bir araya geldi.
Cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen programa Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya da katıldı. Müftü Kaya, namaz öncesinde cemaate hitaben yaptığı vaazda aile hayatının önemi, birlik ve beraberlik ile manevi değerler üzerine sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, kılınan namazın ardından vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı