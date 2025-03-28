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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, İzmir bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D idaresindeki 09 UN 164 plakalı otomobil, İzmir Bulvarında seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü M.D, aracı sağa çekip otomobilde bulunan yaşlı kadını çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında araç büyük zarar gördü. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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