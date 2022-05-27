Seyhan'da Ayak Tenisi Turnuvası'nda Şampiyon Kaplanlar Oldu - Haberler

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın başlama vuruşunu yapıp açılış karşılaşmasında forma giydiği ödüllü ayak tenisi turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi. Dört gün süren ve 50 takım ile 200 sporcunun katılım sağladığı turnuvada Kaplanlar Takımı şampiyon oldu.

Seyhan Belediyesi Gürselpaşa Halı saha Tesisleri'nde düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası ilk günden final gününe kadar büyük bir ilgi gördü. Adanalı sporseverlerinde takip ettiği karşılaşmalar sonrasında rakipleri karşısında başarılı olan "Kaplanlar" Takımı şampiyonluk ipini göğüslerken Son Umut Takımı ikinci Telekomspor ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Final karşılaşmaları sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

DERECEYE GİRENLERE KUPA VE MADALYALARI VERİLDİ

Zorlu karşılaşmaların ardından şampiyon olan Kaplanlar Takımı'na Kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ikinci olan Son Umut takımına ASKF Başkanı Ahmet Bozan, 3. Olan Telekomspora ise kupasını ise TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz verdi. Sporculara madalyaları ise TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, meclis üyeleri ve Futbol il temsilcisi Bülent Oymacı tarafından verildi.