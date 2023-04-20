Seyhan Belediyesi'nde bayramlaşma sevinci

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak "deprem bölgelerinde olmaya devam edeceğiz" diyerek afet bölgesindeki özverilerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak "deprem bölgelerinde olmaya devam edeceğiz" diyerek afet bölgesindeki özverilerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve çalışanların katılımıyla belediye hizmet binası fuayesinde gerçekleştirildi.

Başkan Akay yaptığı konuşmada bayramların özel günler olduğunun altını çizdi. Akay, "Bayramlar dostlarımızla, sevdiklerimizle, bazen çoğu kez beraber olma şansını çok az elde ettiğimiz kişilerle buluştuğumuz anlar" dedi.

Bu yıl bayramı depremlerdeki kayıplar nedeniyle buruk kutladıklarını dile getiren Başkan Akay, belediye çalışanlarının deprem bölgelerindeki çalışmalarının çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.

Akay, "Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, İskenderun'da, Pınarbaşı'nda, Nurhak'ta her yerde büyük ölçüde Seyhan Belediyesinin çalışmalarından bahsediliyor. Bütün bunlar hepimizin, hepinizin eseri. Çok sayıda personelimiz şu anda deprem bölgesinde çalışma yapıyor. Onlar o çalışmayı yaparken, sizler onların eksikliğini hissettirmeden günün işlerini yapıyorsunuz. Bu hepimizin başarısı, topyekün Seyhan Belediyesinin başarısı. Ben kendi adıma gurur duyuyorum. Sizler de duymalısınız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Deprem bölgelerinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Seyhan Belediyesi çalışanlarından oluşan Kadim Türküler Topluluğu da seslendirdiği eserlerle törene renk kattı. - ADANA