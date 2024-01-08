Seyhan Belediyesi, 5 yılda 750 bin porsiyon sıcak yemek dağıttı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, göreve geldikleri 5 yıllık sürede Seyhan Belediyesi olarak doğumdan-ölüme Seyhanlıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir tempoyla görev yaptıklarını söyledi. Akay, "Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, tüm halkımıza sosyal yardımlarla destek olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seyhan'ın yoksul nüfusun oldukça yoğun bir ilçe olduğuna işaret eden Başkan Akay, beş yıllık dönemde Halk Kart'tan 15 bin kişinin yararlandığını söyledi.

750 BİN PORSİYON SICAK YEMEK

Hayırseverlerin bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla hizmete açılan İhtiyaç ve Gıda Bankası'ndan 1500 kişinin yararlandığını aktaran Başkan Akay, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza bugüne kadar 300 bin adet gıda kolisi dağıttık. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için, aşevlerimiz aracılığıyla 750 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaştık. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza 380 bin porsiyon cenaze yemeği ile destek olup, onların acılarını paylaştık" diye konuştu.

980 BİN PORSİYON SICAK ÇORBA

Eğitim araç gereçlerinden yoksun gençlere hizmet veren Bilgi Evlerine devam eden öğrencilere 210 bin porsiyon öğle yemeği ikram ettiklerini dile getiren Başkan Akay, "Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize de öğle ve akşam olmak üzere toplamda 37 bin porsiyon sıcak yemek desteğinde bulunduk. Kış aylarında gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlarımıza içini ikram ettiğimiz 980 bin porsiyon sıcak çorbayla ısıttık. Halkımıza sosyal yardımlarla destek olduk, olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.