Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Hadırlı ve Ova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Akay, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Hadırlı ve Ova Mahallelerini Ziyaret Etti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hafta sonlarında yurttaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Akay, Hadırlı ve Ova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Hafta sonunda ilk olarak Hadırlı Mahallesi'ni ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu. Mahallelilerin hizmetle ilgili taleplerini dinleyip, gerekli talimatları veren Başkan Akay daha sonra ziyaret ettiği mahalle esnafına hayırlı işler diledi.

OVA MAHALLESİNDE KADINLAR VE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Akay daha sonra Ova Mahallesi'nde Muhtar Alaaddin Barış ile birlikte Miskine Kaya'nın evine konuk oldu. Kaya ailesi ve komşularıyla sohbet edip, belediyeden taleplerini dinleyen Akay, mahallede verilen hizmetleri anlatıp, yapılacak projeler hakkında da bilgiler aktardı.

MUSTAFA ALİ'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ZİYARET

Akay, Ova Mahallesi'ndeki ikinci ziyaretini Şahize İşler'in 11 yaşındaki kas hastası olan oğlu Mustafa Ali'ye gerçekleştirdi. Seyhan Belediyesi'nin daha önce tekerlekli sandalye desteği sağladığı Mustafa Ali'nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçlarını kendisinden ve ailesinden dinleyen Akay, eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.