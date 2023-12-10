Üye Girişi
Haberler

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Hadırlı ve Ova Mahallelerini Ziyaret Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Hadırlı ve Ova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Akay, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hafta sonlarında yurttaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Akay, Hadırlı ve Ova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Hafta sonunda ilk olarak Hadırlı Mahallesi'ni ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu. Mahallelilerin hizmetle ilgili taleplerini dinleyip, gerekli talimatları veren Başkan Akay daha sonra ziyaret ettiği mahalle esnafına hayırlı işler diledi.

OVA MAHALLESİNDE KADINLAR VE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Akay daha sonra Ova Mahallesi'nde Muhtar Alaaddin Barış ile birlikte Miskine Kaya'nın evine konuk oldu. Kaya ailesi ve komşularıyla sohbet edip, belediyeden taleplerini dinleyen Akay, mahallede verilen hizmetleri anlatıp, yapılacak projeler hakkında da bilgiler aktardı.

MUSTAFA ALİ'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ZİYARET

Akay, Ova Mahallesi'ndeki ikinci ziyaretini Şahize İşler'in 11 yaşındaki kas hastası olan oğlu Mustafa Ali'ye gerçekleştirdi. Seyhan Belediyesi'nin daha önce tekerlekli sandalye desteği sağladığı Mustafa Ali'nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçlarını kendisinden ve ailesinden dinleyen Akay, eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Akif Kemal Akay Seyhan Yerel yönetim Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title