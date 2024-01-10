Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, basın emekçileriyle kahvaltıda buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Adana'da görev yapan basın emekçileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Sosyal Tesislerindeki buluşmaya ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Engin Kanber, Anadolu Spor Gazetecileri ve Yazarları Derneği (ASGYD) Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ile ÇGC yönetim kurulu ve basın emekçileri katıldı.

"GAZETECİLİK ZOR AMA TOPLUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MESLEK"

Başkan Akay, gazeteciliğin hem zor hem de toplum için çok önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapmanın bugünün koşullarında çok zorlaştığını dile getiren Başkan Akay, "Meslek ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapmanın, yani doğru, dürüst, kalmanın, dünyada ve toplumda ciddi bir bedeli var. Bedelsiz hiçbir şekilde doğru, dürüst, iyi kalmak mümkün olmuyor maalesef. Sadece ülkemizde de değil dünyada da böyle" dedi.

"EKSİKLERİ, YANLIŞLARI SİZDEN ÖĞRENECEĞİZ"

Kent sorunlarının çözümü noktasında basın kuruluşlarının ve emekçilerinin çok önemli bir görev yaptığını belirten Başkan Akay, "O kadar çok sorun var ki o sorunlar ancak el birliğiyle çözülebilir. Bunu becerebildiğimiz zaman başarma şansımız çok daha yüksek ve gerçek sorunları bizler ancak sizlerden öğreneceğiz. Eksikleri, yanlışları sizden öğrenmek zorundayız. Çünkü halkın nabzını tutan, en fazla kişiyle temas edenler sizlersiniz ve eleştiri doğru olduğu yönüyle topluma tüm insanlığa, kentimize yarar sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerin her alanda bugünlerden daha iyi olmasını diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

10 OCAKLAR BAYRAM OLMAKTAN UZAKLAŞTI

Basın emekçilerinin yaşadığı sorunların her geçen gün arttığına işaret eden ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de 10 Ocakların artık bayram olmaktan uzaklaştığının altını çizdi. Başkan Akay'a, desteğinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Çektirilen toplu fotoğraf ile buluşma sona erdi.