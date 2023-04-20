Seyhan Belediye Başkanı Akay, Personelin Bayramını Kutladı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bayramlaştığı belediye personeline, deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Başkan Akay, “Hatay’da, Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, İskenderun’da, Pınarbaşı’nda, Nurhak’ta her yerde Seyhan Belediyesi’nin çalışmalarından bahsediliyor. Bütün bunlar hepimizin, hepinizin eseri. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bayramlaştığı belediye personeline, deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Başkan Akay, "Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, İskenderun'da, Pınarbaşı'nda, Nurhak'ta her yerde Seyhan Belediyesi'nin çalışmalarından bahsediliyor. Bütün bunlar hepimizin, hepinizin eseri. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi Hizmet Binası fuayesinde düzenlenen bayramlaşmaya, Başkan Akay, belediye bürokratları, meclis üyeleri, CHP milletvekili adayları ve personel katıldı. Bu yıl bayramı depremlerdeki kayıplar nedeniyle buruk kutladıklarını dile getiren Akay, belediye çalışanlarının deprem bölgesindeki çalışmalarının çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı. Akay, şöyle konuştu:

"Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, İskenderun'da, Pınarbaşı'nda, Nurhak'ta her yerde büyük ölçüde Seyhan Belediyesi'nin çalışmalarından bahsediliyor. Bütün bunlar hepimizin, hepinizin eseri. Çok sayıda personelimiz şu anda deprem bölgesinde çalışma yapıyor. Onlar o çalışmayı yaparken sizler, onların eksikliğini hissettirmeden günün işlerini yapıyorsunuz. Bu, hepimizin başarısı, topyekün Seyhan Belediyesi'nin başarısı. Ben, kendi adıma gurur duyuyorum. Sizler de duymalısınız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Deprem bölgelerinde olmaya devam edeceğiz."

Seyhan Belediyesi çalışanlarından oluşan Kadim Türküler Topluluğu da seslendirdiği eserlerle törene renk kattı.