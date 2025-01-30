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Şeyh Süleyman Bağdu 19. Yılında Anıldı

Şeyh Süleyman Bağdu 19. Yılında Anıldı
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Batman'da 30 Ocak 2006'da hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu, Beşiri ilçesindeki Kanireva Zilan Türbesi'nde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene binlerce kişi katıldı ve dualar okundu.

Batman'da 30 Ocak 2006'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 19'ncu yılında anıldı.

Şeyh Süleyman Bağdu için Beşiri ilçesi Örmegöze köyündeki Kanireva Zilan Türbesi'nde düzenlenen törene ülkenin dört bir yanından vatandaşlar katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen sevenleri, onlarca hayvan keserek, Yasin-i Şerif okudu. Programda misafirlere mevlit yemeği ikram edildi.

Her yıl düzenlenen anma etkinliği hakkında konuşan Şeyh Selman Bağdu, "Mevlid-i Şeriflerimizi okuduk, misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırladık. 2006 senesinde Batman Aydınkonak Körük Kavşağı'nda uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren babamız Şeyh Süleyman Bağdu'nun bugün 19'uncu anma yıl dönümü ile ilgili olarak bir aradayız. Bu sabah mevlitlerimiz okundu, hayvanlarımız kesildi. Türkiye'nin dört bir yanından, Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan hem mensuplarımız hem misafirlerimiz buraya iştirak ettiler. Havanın güzel olmasıyla yoğun bir kalabalıktı. Metrelerce uzunlukta kurulan yer sofrasında yemek ikramında bulunduk. Öğleden sonra da Allah kısmet ederse misafirlerimizi yolcu edip, bugünkü anma programımızı bitireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, okunan duaların ardından sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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