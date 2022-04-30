Seydişehir Belediyesi 35 Bin Gül Fidanı Dağıttı

Seydişehir'de vatandaşlara 35 bin gül fidesi dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Seydişehir Belediyesi Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz 35 bin gül fidesi verildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, fidanları vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tutal, şunları kaydetti:

"Farklı renklerde gül çeşit fidelerini vatandaşlarımız Toprakla buluşturuyor. İlçemizin her noktasında açacak olan güllerle renkler içerisinde yeşil bir Seydişehir için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ilçemize 215 bin metrekare yeşil alan kazandırarak ilçemizde kişi başı aktif yeşil alan miktarını 5 metrekareye yükselttik. Yeşil bir gelecek için, şehrimizin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."