Seydikemer'de 9 Öğrenci Şiddetli Zehirlenme Belirtileriyle Hastaneye Başvurdu
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Şehit Gürcan Akan İlkokulu’nda eğitim gören 9 öğrenci dün bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda eğitim gören 9 öğrenci dün bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Seydikemer'deki ilkokulda eğitim gören 9 öğrenci dün bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaneden edinilen bilgiye göre öğrencilere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine başlandı. Öğrencilerden 4'ü taburcu edilirken, 5'nin takiplerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Olayla ilgili sağlık birimlerinin incelemeleri devam ederken, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine adli tahkikat başlatıldı.
Okul yemekhanesinden ve içme suyundan numune alınacağı kaydedildi.
Öğrencilerin Öğretmenler Günü etkinliğinde tükettikleri pastadan rahatsızlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.