Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki Doktor Mesut Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki Doktor Mesut Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası sevilen Doktor Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz yayınlandığı mesajında, "Müdürlüğümüzde uzun yıllar boyunca Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Mesut Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz'ın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mesut Yılmaz, Kalp Krizi, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title