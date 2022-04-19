Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

BURSA (İHA) - Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki Doktor Mesut Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası sevilen Doktor Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz yayınlandığı mesajında, "Müdürlüğümüzde uzun yıllar boyunca Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Mesut Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz'ın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel