Sevgililer Günü İçin Özel Gözlemeler Hazır

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yeri, Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı hamur işi gözlemelerle dikkat çekiyor. Müşterilerin beğenisini kazanan bu özel lezzet, romantik bir günün keyifli bir parçası haline geldi.

Nazire Tokgöz'ün ellerinden çıkan bu özel gözlemeler, hem lezzetiyle hem de görsel sunumuyla Sevgililer Günü temasına uygun bir şekilde tasarlandı. İç harcında kullanılan malzemeler özenle seçilirken, hamurun özel tarifiyle hazırlanan gözlemeler, müşterilerden tam not aldı. Tokgöz, yaptığı açıklamada, "Sevgililer Günü gibi özel bir günde müşterilerimize farklı ve özel bir lezzet sunmak istedik. Bu nedenle hamur işi gözlemelerimizi özel bir tarifle hazırladık ve müşterilerimizin beğenisini kazandık. Özellikle çiftlerin bu özel günde birlikte keyif alabileceği bir lezzet sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - KÜTAHYA