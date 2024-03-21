Erzurum'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) katkılarıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde destan yazan kahramanları anmak amacıyla düzenlenen programda Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde ikamet eden çocukların sahne aldı.

Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti, sinevizyon izletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam ederken sevgi evleri çocukları tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri ve dua edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM