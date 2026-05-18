Motosiklet kazasında hayatını kaybeden sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Bursa-Orhaneli yolunda motosikletine otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kaza, 17 Haziran günü saat 08.30 sıralarında Doğancı Mahallesi'nde bulunan Doğancı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Bilensir'in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Ali Bilensir olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu C.B. (12) ise ayağındaki kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta ağır yaralı olarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Profesyonel seslendirme sanatçısı olduğu öğrenilen Ali Bilensir'in cenazesi, Emir Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Bilensir'in ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen motosiklet sürücüleri, Bilensir'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Duygusal anların yaşandığı cenazede sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
