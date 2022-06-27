Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor

Malatya'da serinlemek isteyenler için Açık Olimpik Yüzme Havuzu yaz dönemi açılışı 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Malatya'da serinlemek isteyenler için Açık Olimpik Yüzme Havuzu yaz dönemi açılışı 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Orduzu Pınarbaşındaki Açık Olimpik Yüzme Havuzu 28 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00 da hizmete açılıyor. Haftanın altı günü hizmet verecek olan Açık Olimpik Yüzme Havuzu giriş ücreti sivil 30 TL, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Özel kulüp ve halka hizmet verecek olan Açık Olimpik Yüzme Havuzu programı hakkında ayrıntılı bilgi, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebilecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title