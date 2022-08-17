Seri katil Charles Manson'ın mirasına yeni ortak

Seri katil Charles Manson'ın mirası için geçtiğimiz Cuma günü yapılması beklenen duruşma, Manson'ın oğlu olduğunu iddia eden kişi nedeniyle ertelendi.

Seri katil Charles Manson'ın mirası için geçtiğimiz Cuma günü yapılması beklenen duruşma, Manson'ın oğlu olduğunu iddia eden kişi nedeniyle ertelendi.

Seri katil Charles Manson, 1969'da aralarında Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi oyuncu Sharon Tate'in de bulunduğu 7 kişi için ölüm emri vermesinin ardından girdiği hapishanede 2017'de doğal sebeplerden hayatını kaybetmişti. O günden beri Manson'ın mirası için süren duruşmalar da sonuca ulaşılamıyor. Mirasın, Manson'ın torunu olduğu iddia edilen Jason Freeman'a devredilmesi için geçtiğimiz Cuma günü yapılması beklenen duruşma yeni bir gelişmenin yaşanması nedeniyle son anda ertelendi. Freeman, Manson'ın mektup arkadaşı olduğunu ve 2002'de tüm mirasını kendisine bıraktığını söyleyen tek rakibi Michael Channels'ın iddialarının yargıç tarafından reddedilmesini beklerken, geçtiğimiz Perşembe günü mahkemeye sunulan bir son dakika dilekçesi ile karşı karşıya kaldı. Annesinin 1959'da Manson ile tek gecelik bir ilişki yaşadığını ve ardından kendisinin Manson'ın biyolojik oğlu olduğunu iddia eden 62 yaşındaki Daniel Arguelles böylece duruşmanın seyrini değiştirdi. Yargıç yeni gelişmeler nedeniyle duruşmanın 20 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Daniel Arguelles, 2020'de hayatını kaybeden annesinin 1981'de kendisine babasının kim olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, soy araştırma şirketi

Ancestry.com'a DNA örneği göndererek biyolojik babasını bulmaya çalıştı. Yaklaşık 3 yıl önce Manson'ın oğlu olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuran fakat bir katille aynı isimle anılmak istemeyerek vazgeçeyen Michael Brunner ile Arguelles'in aynı babaya sahip olma ihtimalinin yüzde 99,99998 olduğu ortaya çıktı.

MANSON'IN ŞARKILARI VE GÜNLÜĞÜ

Manson'ın cezaevinde giydikleri dışında, şarkılarını yazdığı defterler ve günlükler olmak üzere kişisel eşyalarının kutularda saklandığı düşünülüyor. Manson tarafından yazılan birçok şarkı The Beach Boys, Marilyn Manson ve Guns N' Roses tarafından seslendirilmişti.

(İHA)