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Serebral palsili Cabbar doğum gününde yamaç paraşütüyle uçtu

Serebral palsili Cabbar doğum gününde yamaç paraşütüyle uçtu
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Adana'da serebral palsi hastası 25 yaşındaki Cabbar Akyol, doğum gününde yamaç paraşütü pilotu Serdar Gülşen'in desteğiyle gökyüzüne yükseldi. Hayalini gerçekleştiren Cabbar'ın mutluluğu yüzüne yansırken, en büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu söyledi.

Adana'da serebral palsi hastası 25 yaşındaki Cabbar Akyol, doğum gününde yamaç paraşütüyle uçtu. Hayalindeki uçuşu gerçekleştiren Cabbar'ın mutluluğu yüzüne yansırken, Cabbar en büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu söyledi.

Adana'da serebral palsi hastası Cabbar Akyol için 25'inci yaş günü özel bir etkinlikle kutlandı. Yamaç paraşütü pilotu Serdar Gülşen'in organize ettiği sürprizde önce doğum günü pastası kesildi, ardından hazırlıkların tamamlanmasıyla Cabbar yamaç paraşütüyle gökyüzüne yükseldi. Cabbar, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Gökyüzünde unutulmaz anlar yaşayan Akyol, çok mutlu olduğunu belirterek, en büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu söyledi.

"Gülümsemeyi görmek her şeye değer"

Yamaç paraşütü pilotu Serdar Gülşen ise, Cabbar'ın mutluluğuna ortak olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Cabbar'ın yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Cabbar'ın babası Sabahattin Akyol da oğlunun yaşadığı mutluluğun kendisini duygulandırdığını belirtti. Oğlunu gökyüzünde süzülürken görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu anlatan Akyol, "Evladımın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. En büyük hayali umreye gitmek. Bunun için yavaş yavaş para biriktirmeye başladık" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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