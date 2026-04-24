Serdar Ünsal; '24 Nisan bir ermeni ve empeyalist yalanıdır'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) genel başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Serdar Ünsal, "24 Nisan sözde soykırım iddiası sadece bir Ermeni ve Emperyalist yalanıdır" dedi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi gerçeklerin ortada olduğunu ve asıl soykırımı Türk Milletine yapanın Ermeniler olduğunu belirterek, "1915 yılında Ermeniler düşmanla işbirliği ve casusluk yapıyor, erkeklerimiz cephedeyken, erkeksiz kalan köyleri basıp, vahşet uyguluyordu. Savaşta tüm bunların cezası idamdır oysa sadece tehcir cezası uygulanmıştır. Sözde soykırımın yıldönümü olarak ilan etmeye çalıştıkları 24 Nisan'da kimsenin burnu kanamamıştır. Sadece örgüt üyeleri ve ileri gelenleri tutuklanmıştır. Tek bir ölüm olayı yoktur. Ermenistan topraklarında yaşayan bir tek Türk bulamazsınız ama Türkiye topraklarında çok sayıda Ermeni yaşamaktadır. Yaşadıklarına göre soykırım diye bir şey yoktur ve eğer belli menfaat çevreleri izin verirlerse huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya devam etmek arzusundayız. Türk devletine kin beslemeyen Türkiye Cumhuriyetine bağlı hiçbir Ermeni ile işimiz yoktur olamazda,bizim mücadelemiz hain iş birlikçi olan kim olursa olsun onlarladır" şeklinde konuştu.

"24 Nisan sözde ermeni soykırım yalanlarına son noktayı koyma zamanı gelmiştir" diyen Ünsal, "Hür dünya Ermeni diasporasının bu yalanlarına inanmamalı artık gerçekleri görmelidir. Asıl soykırımı yapan Ermenilerdir. 1915-20 yıllarında Anadolu'da Iğdır'da soykırım yapan Ermenilerin torunları daha dün Azerbaycan'da Hocalı'da Karabağ' da soykırım yapmışlardır. Bu gerçekler ortadayken Avrupa soykırım yalanına inanmamalıdır. Bende babaannesi asıl Türk yurdu olan ve bugün Ermenilerce işgal altında tutulup adına Ermenistan denilen yerden sürgün edilen yakınları Ermenilerce öldürülen bir neslin torunu olarak diyorum ki asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Bugün Ermenistan da bir tek Türk bulamazsınız. Iğdır dahil Doğu Anadolu bölgesinde 80 bin Türk'ü şehit etmişlerdir. Karabağ'da yenilen Ermeniler hala Türk düşmanlığına devam ediyor. Türk ve Azerbaycan bayrağını yakıyorlar. Asıl soykırımcı millet Ermenilerdir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı