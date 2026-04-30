Serada karpuz toplarken yılanla burun buruna geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde karpuz hasadı yapan çiftçi, serada karşısına çıkan yılanı soğukkanlılığıyla etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yılanın başını ezen çiftçi, "Bu yılan adamı bir saniyede öldürür" dedi.

Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde geçimini çiftçilikle sağlayan Bülent Nehoş, sabah saatlerinde hasat için girdiği karpuz serasında bir yılanla karşılaştı. Seraların arasında hızla ilerleyen yılanı fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. "Aman dikkat et, yaklaşma" uyarılarına rağmen Nehoş,yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Bülent Nehoş, "Sera içinde karpuz toplarken bir anda karşıma çıktı. Çok tehlikeli bir tür olduğu belliydi, insanı bir saniyede öldürür. Hiç tereddüt etmedim etkisiz hale getirmek için taş kullandım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

