Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu - Haberler

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Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenkaya'da büyük coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenkaya'da büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah saat 09.45'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural tarafından Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Kutlama programı Hükümet Meydanında devam etti. Burada çeşitli etkinliklerle öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük coşku ve heyecanla gösterilerini sunarak kutladırlar. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural yaptı. Programda şiirler okundu halaylar çekildi ve öğrenciler çeşitli gösterilerini sundu.

Öğrenciler tarafından Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır ve İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir'e öğrenciler tarafından bayrak verildi. Okullar arası günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Şenkaya, Çocuk, Yerel, Haberler

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