’Seni gidi fındık kıran’

Trabzon'un Araklı ilçesinde Yalçın Aydın isimli vatandaşın yıllardır baktığı köpeği 'Duman' fındık yeme yöntemiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Aile nereye giderse gitsin yanından ayrılmayan sevimli köpek, adeta tam bir fındık hastası. Fındık bahçesinde fındık toplayan Aydın ailesinin yıllardır severek beslediği Duman, fındık mevsimini iple çekiyor. Taze fındığı çok seven 'Duman'ı diğer köpeklerden ayıran en büyük özelliği ise fındığı kırıp kabuğundan ayırabilmesi. Ağzıyla fındığı kıran minik Duman, kabuğunu içinden ayırarak fındığın içini başarıyla yiyebiliyor. Bu ilginç anlar aile tarafından görüntülenirken, köpeğin fındık kırma becerisi izleyenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı