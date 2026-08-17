Haberler

’Seni gidi fındık kıran’

’Seni gidi fındık kıran’
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon’un Araklı ilçesinde Yalçın Aydın isimli vatandaşın yıllardır baktığı köpeği ’Duman’ fındık yeme yöntemiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Yalçın Aydın isimli vatandaşın yıllardır baktığı köpeği 'Duman' fındık yeme yöntemiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Aile nereye giderse gitsin yanından ayrılmayan sevimli köpek, adeta tam bir fındık hastası. Fındık bahçesinde fındık toplayan Aydın ailesinin yıllardır severek beslediği Duman, fındık mevsimini iple çekiyor. Taze fındığı çok seven 'Duman'ı diğer köpeklerden ayıran en büyük özelliği ise fındığı kırıp kabuğundan ayırabilmesi. Ağzıyla fındığı kıran minik Duman, kabuğunu içinden ayırarak fındığın içini başarıyla yiyebiliyor. Bu ilginç anlar aile tarafından görüntülenirken, köpeğin fındık kırma becerisi izleyenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Turistlerin yeni gözdesi o ilçemizde! Bavulunu kapan akın ediyor
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?

İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Miras kavgası kanlı bitti: Öz kuzenini gözünü kırpmadan vurdu

Düşmanını değil öz kuzenini acımadan vurdu! Nedeni ise...
CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir