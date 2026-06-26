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Emeklilik dilekçesini verdikten iki gün sonra kalp krizine yenik düştü

Emeklilik dilekçesini verdikten iki gün sonra kalp krizine yenik düştü
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Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, gece saatlerinde evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30 yılı aşkın sendikal görev yapan Ören'in vefatı eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Ereğli ilçesindeki evinde fenalaşan Ören, acil olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asıl mesleği öğretmenlik olan ve 30 yılı aşkın süredir sendikal alanda aktif görev yapan Ören'in vefatı, eğitim camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Evli ve üç çocuk babası olan Ören'in, emekli olmak amacıyla vefatından sadece iki gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduğu ve resmi işlemlerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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