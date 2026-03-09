Haberler

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan İsrail'e "hedef" eleştirisi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin eleştirilerde bulunarak, hedef seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Graham, amacın İran halkını özgürlüğüne kavuşturmak olduğunu belirtti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılarını eleştirerek, "Lütfen seçeceğiniz hedefler konusunda dikkatli olun. Amacımız, İran halkını, bu rejim çöktüğünde yeni ve daha iyi bir hayata başlama şanslarını sekteye uğratmayacak bir şekilde özgürlüğüne kavuşturmaktır. İran'ın petrol ekonomisi bu çaba kapsamında hayati önem taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'i İran'a yönelik saldırıları üzerinden eleştirdi. İsrail'in İran rejimini çökertme konusunda muazzam yetenekler sergilediğini ve ABD'nin bundan dolayı minnettar olduğunu kaydeden Graham, "Ancak yakında, katil İran rejiminin değil, İran halkının kendi geleceğinin kontrolünü eline alacağı bir gün gelecek" hatırlatmasında bulundu.

"Petrol ekonomisi İran için hayati önem taşıyacak"

ABD ve İsrail'in amacının İran halkını özgürlüğe kavuşturmak olduğunu öne süren Graham, "Bu bağlamda, lütfen seçeceğiniz hedefler konusunda dikkatli olun. Amacımız, İran halkını, bu rejim çöktüğünde yeni ve daha iyi bir hayata başlama şanslarını sekteye uğratmayacak bir şekilde özgürlüğüne kavuşturmaktır. İran'ın petrol ekonomisi bu çaba kapsamında hayati önem taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
