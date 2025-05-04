Şemdinli'de Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Şemdinli'de Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğle saatlerinde güneşli hava sonrasında aniden başlayan misket büyüklüğündeki dolu, sürücüler ve yayalar için zor anlar yaşattı.

Şemdinli'de misket büyüklüğünden dolu yağdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçe merkezinde, öğle saatlerine kadar etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışlı bir havaya bıraktı. Akşam saatlerinde aniden başlayan misket büyüklüğündeki dolu, herkesi şaşırttı. Dolu yağışı, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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