Selendi'nin Yeni Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Selendi İlçesi'ne asaleten atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, görevine başladı. Yıldız, ilçenin kalkınması için çeşitli projelerde yer alacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığının 16.10.2025 tarihli olurlarıyla kura sonucu Selendi İlçesine asaleten ataması yapılan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, ilçeye gelerek görevine başladı.

Yaklaşık 6 aydır vekaleten yürütülen Selendi Kaymakamlığına asaleten ataması yapılarak görevine başlayan Selendi ilçe Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız 1994 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlayan Yıldız, yüksek öğrenimini 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 28 Aralık 2021 tarihinde Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap eden Yıldız, il merkez stajını Erzurum Valiliğinde, Kaymakam Refikliği stajını sırasıyla Amasya/Merzifon ve Balıkesir/Burhaniye ilçelerinde tamamladı. Ardından Denizli/Kale ilçesinde 21 ay Kaymakam vekilliği yapan Yıldız, sonrasında Ankara İlinde Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladıktan sonra Yurtdışı Stajı kapsamında İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı. Kaymakam Yıldız, İçişleri Bakanlığının 16.10.2025 tarihli olurlarıyla kura sonucu Selendi ilçesine asaleten atanarak görevine başladı.

Kaymakam Yıldız, "Selendi asil olarak ilk görev yerim. Selendi ilçemizde görev süremizce neler yapabilir bunun bilincinde görev yapacağız. Mesai arkadaşlarımız ve diğer kurumlarla el birliği içerisinde çalışmalar yapıp tarımdan hayvancılığa kadar bir çok alanda Selendi ilçemizin kalkınmasına yardımcı olmak için çalışacağız." dedi. - MANİSA

