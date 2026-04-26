Selendi'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 2026 yılı hac kurasında isimleri çıkan 27 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Selendi Yeni Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualar eşliğinde hacı adayları yolcu edildi.

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, törende yaptığı konuşmada hac ibadetinin önemine değinerek, hacı adaylarının kutsal topraklarda uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Makas, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunarak dua etti. Dualar eşliğinde uğurlanan hacı adaylarının, hac vazifelerini tamamladıktan sonra 15 Haziran'da Selendi'ye dönmeleri bekleniyor. Vatandaşlar da hacı adaylarını tek tek uğurlayarak helallik alırken, duygu dolu anlar yaşandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Cansız bedenler yolları kapladı