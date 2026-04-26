Selendi'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 2026 yılı hac kurasında isimleri çıkan 27 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Selendi Yeni Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualar eşliğinde hacı adayları yolcu edildi.

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, törende yaptığı konuşmada hac ibadetinin önemine değinerek, hacı adaylarının kutsal topraklarda uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Makas, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunarak dua etti. Dualar eşliğinde uğurlanan hacı adaylarının, hac vazifelerini tamamladıktan sonra 15 Haziran'da Selendi'ye dönmeleri bekleniyor. Vatandaşlar da hacı adaylarını tek tek uğurlayarak helallik alırken, duygu dolu anlar yaşandı. - MANİSA

