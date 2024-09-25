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Selçuk Üniversitesi'nde Nar Posası ve Kabuğunun Köpek Mamalarında Kullanımı Projesi

Selçuk Üniversitesi'nde Nar Posası ve Kabuğunun Köpek Mamalarında Kullanımı Projesi
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Selçuk Üniversitesi'nde TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje ile nar suyu ve nar ekşisi üretiminde açığa çıkan posanın evcil hayvan mamalarında değerlendirilmesi hedefleniyor. Proje, köpek mamalarının sindirilebilirliği ve raf ömrünü artırmayı amaçlıyor.

Selçuk Üniversitesinde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile nar suyu ve nar ekşisi üretiminde açığa çıkan posanın evcil hayvan mamalarında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Huzur Derya Arık yürütücülüğündeki "Köpek Mamalarında Kullanılan Nar Yan Ürünlerinin Hematolojik, Biyokimyasal, Oksidatif Stres Parametreleri ve Dışkı Mikrobiyotası ile Mamanın Sindirilebilirliği ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri" adlı proje, TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görüldü. Prof. Dr. Arık, "Projedeki hedefimiz, nar suyu ve nar ekşisi üretimi sonucunda açığa çıkan, atık ürün olarak elde edilen nar posası ve nar kabuğunun antioksidan özelliğinden faydalanıp köpek mamalarında kullanılarak sindirilebilirliği, dışkı mikrobiyotası üzerine etkileri, köpeklerin kan değerleri ile birlikte mamanın raf ömrü üzerine etkilerini araştırmayı planladık. İki yıl sürmesi planlanan çalışma ile nar kabuğundaki antioksidan özelliği sayesinde kedi ve köpeklerde çok rastlanan kalp damar bozuklukları, kanser ve diyabet gibi hastalıkların önlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Nar posası ve kabuğunda çok ciddi bir lif içeriği de olduğunu aktaran Prof. Dr. Arık, "Mamalarda lif olmak zorunda, çünkü lifler hem dışkının kalitesini arttırıyor hem de kalın bağırsak mikrobiyotası yani sindirim sistemini düzenleme etkisi var. Bu projeyle aynı zamanda atıkları ekonomiye kazandırmış, çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Huzur Derya Arık yürütücülüğündeki projede araştırmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Selçuk Alataş, Doç. Dr. Oğuzhan Kahraman ve Arş. Gör. Zekeriya Safa İnanç, bursiyer doktora öğrencisi Battal Yılmaz yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Üniversitesi Tübitak Sağlık Eğitim Selçuk Çevre Yerel Nar

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