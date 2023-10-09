Selçuk nar tanesi ile şenlendi: Üreticiye destek, ürünlere tanıtım

Tarım kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde, çiftçilerin desteklenmesi ve yerel ürünlerin tanıtımı için sürdürülen çalışmalardan biri olan nar şenliği, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Tarım kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde, çiftçilerin desteklenmesi ve yerel ürünlerin tanıtımı için sürdürülen çalışmalardan biri olan nar şenliği, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Selçuk'un narıyla ünlü mahallesi Zeytinköy, Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliğine ev sahipliği yaptı. Selçuk Belediyesinin üreticiyi desteklemek, kentin tarımsal zenginliğini tanıtmak amacıyla düzenlediği şenlik, yoğun ilgi gördü.

Şenlik, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in; İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, Zeytinköy Muhtarı Hüseyin Karadağ ve üreticilerle birlikte yaptığı nar hasadı ile başladı. Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu eşliğinde, kortej ile şenlik alanına giren Başkan Ceritoğlu Sengel, üretici, gıda ve el sanatları stantlarını ziyaret etti.

"Zeytinköy'de Ege Bölgesinin en kaliteli narları üretiliyor"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan Sengel, 2019'dan bu yana Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle Zeytinköy'de bir nar şenliği düzenleyemediklerini belirterek, "Zeytinköy'de Ege Bölgesinin en kaliteli narları üretiliyor. Zeytinköy, ihracata yönelik ilk nar hasadının olduğu yerdir. İşte bu yüzden de biz Zeytinköy'de bir nar şenliği yapmayı çok istedik. Bu süreçte şehitlerimiz oldu, korona virüsü salgını başladı. Geçen yıl bir maden faciası ile karşı karşıya kaldık. Birçok olumsuzluğu ancak bir arada durarak hafifletebiliriz diye düşündük. Zeytinköy bu şenliği çoktan hak etti" dedi.

Narın bir bereket sembolü olduğuna değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Nar kıymetlidir; ama Zeytinköy üreticisi sayesinde de daha da kıymetlidir. Sonunda bu şenliği düzenleyebildiğimiz için, sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Zeytinköy; doğal güzellikleriyle, üreticisiyle, bir arada yaşama kültürünü gösterişiyle çok kıymetlidir. Güzel, bereketli ve Zeytinköy'ün narına yakışan bir şenlik olsun. Daha nice şenliklere" diye aktardı.

"Selçuk çok verimli, çok üretken bir yer"

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da, şenlikte bir konuşma yaparak, Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliğinin yıllarca sürmesini dilediklerini belirtti. Çağlar, "Narın Efes Selçuk'ta 25 yıldır üretildiği bilgisini aldım. Selçuk çok verimli, çok üretken bir yer. Toprakları bereketli, üreticisi çalışkan" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisi ile şenliğe renk kattı. Nar üreticisini desteklemek, Zeytinköy narını tanıtmak amacıyla düzenlenen şenlikte, En Güzel Nar Yarışması da düzenlendi. Başkan Ceritoğlu Sengel, yarışmada dereceye giren üreticilere ödüllerini, Zeytinköy'de nar üretimini başlatan Osman Yalçın ve protokol üyeleri ile birlikte verdi. En Güzel Nar Yarışmasının üçüncüsü Fehmi Dinç, ikincisi Oğuzhan Önal olurken, birincilik ödülüne Yiğitcan Okumuş layık görüldü.

Zeytinköy'ün ilk nar şenliğinde, Selçuk'un yanı sıra çevre ilçelerden gelen katılımcılar Hüseyin Turan konserinde türkülerle eğlendi. - İZMİR