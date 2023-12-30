Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belediye Emekçileriyle Bir Araya Geldi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yeni yıl öncesi belediye emekçileriyle bir araya geldi. Beş yıl boyunca yapılan çalışmaları, atılan adımları değerlendiren Başkan Sengel, "Mücadele dediğimiz şey size sunulmuş olan opsiyonlardan yararlanmaktansa hep daha fazlasını isteyip diretmekle oluyor. Biz sizler için hep daha fazlasını isteyip direttik" dedi.

Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda belediye emekçileri ile bir araya gelen Sengel, yılbaşı öncesi çalışanların kartlarına yatırılacak tutar ile Mehmetçikle dayanışma ağını büyüten kent esnafına teşekkür etti.

"Her seferinde çözüm üreterek"

Belediye çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Başkan Sengel, "Aradan beş yıl geçti. Geriye baktığımızda pandemi, krizler, depremler derken aslında geçen süre zarfının çok yoğun ve zor geçtiği bir gerçek. Ama hiç yılmadan, yıkılmadan, yüksünmeden, dimdik ayakta mücadele ederek ve her seferinde çözüm üreterek, her seferinde önümüze konan sorunları bir şekilde çözme yeteneğimizi kullanarak, geldiğimiz zaman borç batağında olan Efes Selçuk Belediyesi'ni ölüyü topraktan çıkarıp nefes almasını sağlayıp büyütüp delikanlı yapabilecek bir pozisyona getirerek geçti beş yılımız. Beş yılımız; pandemi nedeniyle emekçiler işten çıkarılırken bizde tam aksine çalışma arkadaşlarımızın devamlılığını sağlamak ve kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmayı reddetme ve tıkır tıkır maaşları ödemeyle geçti. Pandemi ve 2019'da geldiğimizde bütçedeki o kriz çok iyi bir sebep olabilirdi çalışanların; 'kusura bakmayın artık sizinle çalışmıyoruz' diyerek işten çıkarılması için. Bunun haricinde dönüp baktığımızda; 'bizim borcumuz var o yüzden kusura bakmayın ödeyemiyoruz' diyeceğimiz gibi çok fazla sebebimiz olabilirdi. Ama bunların hepsini elimizin tersiyle ittiğimiz için hiç mütevazı olmadan kendimle, çalışma arkadaşlarımla, benimle aynı fikri paylaşan başkan yardımcılarım ve yakın ekip dahilinde Mali Hizmetler Müdürümüzle gurur duyuyorum. Bence siz de gurur duymalısınız" şeklinde konuştu.

"Derdimiz ekmeğimizi büyütmek"

Belediye emekçilerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz hep ekmeği büyütme derdindeydik. 2019'da burada mikrofonu elime aldığımda dedim ki; 'ben koşacağım, benimle birlikte koşmak isteyen buyursun.' Çok çalıştınız, çok yoruldunuz ama biz hep birlikte ekmeğimizi büyütüyorduk o sırada. O yüzden yeni işletmeler açtık. Bi'tek Efes olmasaydı, şayet biz Pamucak'taki büfemizi açmasaydık, yeni bir çalışma alanları olmayacağı gibi para sirkülasyonun sağlanacağı alanlar da olmayacaktı. Pamucak Restoran'ı geçen dönem gibi işletiyor olsaydık sağlanan mevcut para döngüsü olmayacaktı. Ferahlı Kafe'yi açmasaydık kışın bu belediye para kazanamayacaktı. Biz ekmeğimizi büyütmek gibi bir derdin peşindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Eşit, adaletli bir memleket"

Belediye emekçilerini her zaman siyasetin üstünde tuttuklarını belirten Sengel, "Yeni yılda sağlıkla, sıhhatle, huzurla, evlatlarımızla barış içerisinde, kardeşçe bir yıl diliyorum. Her şeyden önce hakkına sahip çıkan, eşit, adaletli ve gerçekten bu memlekette "biz de varız" demeyi bilenlerle birlikte ve bu memleket bizim diyerek kendinden öte bu memleketi düşünenlerle birlikte hareket edebileceğiniz yıllarınız olsun. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi. - İZMİR