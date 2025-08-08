Selçik Köyü'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Selçik Köyü'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Selçik Köyü'nde 2750 metrelik içme suyu hattının yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje, Osmaneli Kaymakamlığı ve Bilecik İl Özel İdaresi'nin işbirliğiyle yürütülüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde, kullanım ömrünü tamamlayan 2750 metrelik içme suyu hattı tamamen yenileniyor.

Çalışmalar, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Bilecik İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Selçik Köyü'nü ziyaret eden Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem, devam eden projeyi yerinde inceledi. Yetkililer, köy halkının daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması adına yapılan bu çalışmanın önemine dikkat çekti. Projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
