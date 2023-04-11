Sel felaketinden bayram sevincine

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde çamur deryasına dönen bir alışveriş merkezindeki ürünler, kadınlar tarafından tek tek temizlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde çamur deryasına dönen bir alışveriş merkezindeki ürünler, kadınlar tarafından tek tek temizlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Ellerinde boya ve diş fırçasıyla ayakkabıdan çantaya, takım elbiseden gömleğe kadar birçok giyim malzemesini temizleyen kadınlar, temizledikleri ünlü markaların ürünlerini ihtiyacı olanlara ulaştıracak. 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çamur deryasına dönen bir alışveriş merkezindeki ürünler Şanlıurfalı kadınlar tarafından tek tek temizleniyor. Birçok iş yerinin hasar gördüğü AVM'deki çamurlu ürünler tek tek toplanarak kamyonlarla Üreten Kadınlar Merkezi'ne getirildi. Ünlü markaların ayakkabı, çanta, takım elbise, gömlek, kravat ve pantolon gibi çamurla kaplı ürünleri, kadınlar tarafından ayıklanarak kullanılabilecek durumda olanlar ayrı alanlara konuldu. Ürünler ilk etapta temiz su ile çamurdan arındırılıp, sonra leğenlerde tek tek temizleniyor. Kadınların titizlikle temizledikleri giyim malzemeleri daha sonra sanayi tipi çamaşır makinelerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Sel felaketine maruz kalan AVM'den kurtarılan ayakkabılar da yine kadınlar tarafından diş fırçası ile özenle temizleniyor. Üzerinde alarm sistemleri bulunan ayakkabılar kurumaya bırakılıyor. Ürünlerin kurumaya bırakıldığı merkez adeta bir mağazayı andırıyor. Birçok ünlü markanın ürünleri burada istiflenerek yine selde zarar gören ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Tuba Tel, sel felaketi sonrası çamurlu sular altında kalan ayakkabı, çanta, elbise, gömlek, kravat ve pantolon gibi ürünleri temizleyerek, yardıma muhtaç ailelere verildiğini söyledi.

Merkezde çalışan kadınlar, yardıma muhtaç vatandaşlar için çalıştıkları için mutlu olduklarını belirttiler. - ŞANLIURFA