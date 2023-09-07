Sel ekmek teknelerini yutunca düğünü ertelemek zorunda kaldılar

Samsun'da yaşanan sel felaketinde dükkanları sular altında kalan aile, oğullarının düğününü ertelemek zorunda kaldı.

Samsun merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, 3 Eylül Pazar sabahına sel ve su baskınları ile uyandı. Metrekareye düşen 150 kiloya yakın yağışın etkisiyle şehrin birçok noktası göle döndü. Sel sularının etkisiyle yollar çökerken, heyelanlar meydana geldi, iş yerleri ve bahçe katları ile sanayi siteleri sular altında kaldı. Can kaybı yaşanmaması tek teselli olan selin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Sel günü düğünleri vardı, ertelediler

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Şehit Yusuf Keskin Sokak'ta market-kırtasiye dükkanı işleten Usta ailesi, oğullarının düğün günü tüm sermayelerini sel sularına kaptırdı. Giriş katta bulunan iş yerindeki tüm mallar, fotokopi makineleri ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

"Malzemeleri kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi atlattık"

4 gündür selin oluşturduğu tahribatı gidermeye çalıştıklarını ifade eden iş yeri sahibi Aydın Usta, "Selin üstünden 4 gün zaman geçti. Hala zarar tespiti yapıyoruz. Bir hafta daha kendimize gelemeyiz. Zararımızı şu anda 700 bin TL olarak öngörüyoruz. Düğünümüz de vardı ama o mutlu günümüzü göremedik. Ertelemek zorunda kaldık. Dükkanımızı 2 metreye yakın su bastı, bütün malzemelerimiz gitti. Biz de malzemeleri kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi atlattık. Kapı açık olunca kendimizi zor kurtardık. Tüm malzemelerimiz de sel sularıyla birlikte gitti. Bazı büyük markalar zarar gören ürünleri geri alacaklarını söylediler. Diğer yiyecek malzemelerinin tamamını ise çöpe atacağız. En büyük kaybımız ise fotokopi makineleri oldu. 3 fotokopi makinesi, terazi, bilgisayar ve diğer elektronik eşyalar da bozuldu. Allah daha beterinden korusun" dedi.

Selden kalan ürünleri markalarına göre ayırmaya çalışan Esma Usta ise, "Sel günü düğünümüz vardı. 1 Ekim'e ertelemek zorunda kaldık. Zararımız çok büyük. Her şeyimizi kaybettik" diye konuştu.

Usta ailesi, selden mağdur olan diğer işletmeciler gibi yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN