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Şehidimizden geriye, 8 aylık kızı ile dans ettiği görüntü kaldı

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Bursa'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'dan geriye, 8 aylık kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler kaldı.

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'dan geriye, 8 aylık kızı ile dans ettiği görüntüler kaldı.

ADLİYEDEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 Aralık 2024 tarihinde şehit oldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Yaşar'ın naaşı, memleketi Adana'da toprağa verilmek üzere Yenişehir Havalimanından uçak ile gönderildi.

GERİYE KIZIYLA DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Annesinin kucağında, babasının silah arkadaşlarına, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna bakan şehit kızı Nare Lina, edilen dualarla birlikte annesinin kucağında uyuyakaldı. Öte yandan, şehit Nurettin Yaşar'ın bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler duygulandırdı. Şehitten geriye, kucağındaki kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler kaldı.

Şehidimizden geriye, 8 aylık kızı ile dans ettiği görüntü kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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