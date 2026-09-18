Şehitliklerdeki anıtların bakım ve onarımı için protokol imzalandı

Afyonkarahisar'da şehitliklerde bulunan anıtların bakım ve onarımlarının yapılmasına yönelik Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Bölge Müdürü Kemal Can ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından imza altına alındı. Protokol çerçevesinde, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan anıt, şehitlik, müze ve benzeri tarihi alanların bakım ve onarımlarının kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Çalışmayla tarihi alanların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve şehitliklerde bulunan anıtların bakım ve onarımlarının düzenli şekilde yapılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı