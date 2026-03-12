Şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde şehit kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğini kapsayan çalışma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde şehit kabirlerine yönelik bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında il müdürlükleri tarafından şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek mezarların fiziki durumları incelenecek. Yapılacak incelemelerde onarım ihtiyacı bulunan kabirler tespit edilerek kayıt altına alınacak ve gerekli bakım ile onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması sağlanacak. Bu kapsamda Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şehit mezarlarında temizlik, inceleme ve bakım çalışması başlatıldı.

"Şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz"

Vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz. Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan onlara, onlar bize emanet" dedi. - KONYA

