Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak - Haberler

Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu'nda okul yönetimi tarafından tertip edilen 'Şehit Mustafa Sezer Köşesi' şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla açıldı.

Afyonkarahisar Şehit Mustafa Sezer İlkokulu vatan toprakları için canını feda eden şehitlerin isimlerini yaşatıyor. 1994 tarihinde Şırnak'ta Maden Karakolu'nda mevzilerini hain teröristlere teslim etmemek için girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Sezer'in ismi taşıyan okulda aynı zamanda şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit polis özel harekat Ahmet Altun, Şehit Ömer Halis Demir ve okul öğrencilerinden olan ve rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Mustafa Hasan Yazıcı'nın isimleri yaşatılıyor.

Okul yönetimi tarafından tertip edilen köşe Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri, gaziler, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Burada açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Nevzat Çakar, şehitlik mertebesinin anlamını öğrencilere öğretmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Aynı zamanda öğrencilerimize gerektiği zaman şahadet şerbetini içmeyi ve vatan millet aşkını öğretmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu şehit köşemizin öğrencilerimize katkısı olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şehitler unutulunca ölür"

Başkan Kumartaşlı'da, şehit köşesini tertip edenlere teşekkür ederek, "Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer 1994 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle silahlı çatışma sonucunda mücadele ederken şehit olmuştur. İnsanların aklına hemen şu geliyor Denizci Şırnak'ta nasıl oldu. O dönemde bugün de terörle mücadelede Deniz Anfibi Komando Birlikleri o bölgelerde aktif olarak görev yaptığını biliyoruz. Şehit vurulunca değil unutulunca ölür. Bugün okul yönetimimiz şehidimizin unutulmadığını ve onun manevi ruhunun her daim yaşatılacağını bize gösterdi. Biz de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Şehit Mustafa Sezer'in ailesi de okul yönetimine teşekkür etti.