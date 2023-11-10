Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Düzce Müftülüğü tarafından aziz şehitlerimiz ve Gazze şehitleri için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı" gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Düzce Müftülüğü tarafından aziz şehitlerimiz ve Gazze şehitleri için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı" gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okumasıyla başlayan program; Müftü Osman Aydın, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii, Merkez Camii, Burhaniye Camii ve İl Özel İdaresi imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz'ün de konuşma gerçekleştirdiği program Filistinli öğrencinin yaptığı dua ile sona erdi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisindeki programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Müftü Osman Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Serkan Torun, Genel Sekreter Nihat Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Program sonunda Filistinli öğrenciler kahve, hurma ve lokum ikramında bulundu. - DÜZCE