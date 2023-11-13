Şehitkamil'de ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı imkanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı yapılmasına yönelik protokolü imzaladı. Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her noktasına destek olmaya tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Amacımız daha nitelikli bireylerin yetişmesi" dedi.

Protokol Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen imza törenine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Protokolle öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlama, okula olan ilgilerini artırma, okulunu ve kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlama, hızlı düşünme becerilerini geliştirme, bilgilerini taze tutmaları, yeni bilgiler edinmeleri ve zihinlerini çalıştırmaları amaçlıyor. Protokol kapsamında Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel ortaokulların 8. sınıf ile liselerde öğrenim 12. sınıf öğrencilerine merkezi sınavlara (TYT, AYT, LGS) yönelik 2 defa deneme sınavı yapılacak.

"Eğitimin her noktasına destek olmaya gayret gösteriyoruz"

İmza öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her noktasına destek olmaya tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bugünkü imzalayacağımız protokol de çok şükür artık geleneksel hale geldi. Özellikle dershaneye gidemeyen yavrularımızın sınav deneyimlerini arttırabilmek adına yıl içerisinde 4 tane ayrı deneme sınavı yapıyoruz. Bugünkü imzalayacağımız protokol kapsamında Şehitkamil bölgesi sınırları içerisinde 12. sınıfa devam eden çocuklarımızın bu 4 sınavını biz gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra yine Şehitkamil Belediyesine bağlı kütüphanelerimizde mevcut çocuklarımızdan da bu sınavlara katılmalarına destek sağlamak adına bizde kayıtlı olan kütüphanedeki 12. sınıftan sonra mezun olan yavrularımızın da bundan faydalanabilmesi adına bu etkinliği hep birlikte hayata geçireceğiz. Amacımız daha sağlıklı, daha nitelikli bireylerin yetişmesi. Bu noktada tüm kurumlarımızla iş birliğine devam ediyoruz. Sayın Kaymakamımızın şahsında Milli Eğitim camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Emeği geçenlere çok teşekkür ederim"

İmza öncesi konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "İlçemizde eğitimi geliştirmek adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Şehitkamil Belediyemizin böyle ortak bir iş yapmasına bizler de şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bu yapılan protokol, öğrencilerimize katkı sağlar. Öğrencilerimiz için herkesin elinden geleni fazlasıyla yaptığını görüyoruz. Belediyemizin açtığı kütüphaneler, yaptığı bu tür faaliyetler ile eğitime ne kadar önem verdiğini bir kez daha görüyoruz. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar var olsunlar, hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, "Şehitkamil Belediyemiz ile geleneksel hale gelen kurumlar arası iş birliğine dayalı, her zaman yaptığımız gibi bugün de çocuklarımızın deneme sınavlarıyla ilgili bir protokol imzalayacağız. Milli Eğitime, çocuklarımıza, Şehitkamil'in çocuklarına, memleketimizin çocuklarına yapmış oldukları katkılardan dolayı Kaymakamımızın huzurunda değerli Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP