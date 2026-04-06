Şehit yüzbaşının kayıp mezarını buldular

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği'nin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği İnönü Zaferleri Saygı Sürüşü sırasında İnönü Zaferleri'nde şehit düşmüş Yüzbaşı Şevket Efendinin mezarı tespit edilerek kitabesi yapılan törenle mezar başına konuldu.

Dernek Başkanı Muhammed Bayır, 7 yıldır organize edilen Süvarinin İzinden programına bu sene de tekrarladıklarını belirtti. 1 Nisan İnönü Zaferleri kapsamında 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde İnönü Zaferleri Saygı Sürüşü düzenlendiklerini anlatan Muhammed Bayar, "İnönü Zaferleri'nde şehit düşmüş, ancak akıbeti belli olmayanların tespit edilmeye çalışıldığı ve şehit mezarlarının bulunup düzenlenmeye çalışıldığı etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından demir atlılar katıldı. İlki düzenlenen bu milli sürüşte, harp uzmanın desteği ile Yüzbaşı Şevket Efendinin mezarı tespit edilmiş ve kitabesi yapılan törenle mezar başına konulmuştur. İsimsiz kahramanlarımızın isimlerini tespit etmek için çalışan gönüllülerimizin emeklerine paha biçilemez. Bu anlamda Süvarinin İzinden Programı'ndan Yavuz Kuru, Mürettep Müfreze Derneğinden Fuat Serdar Aydın, İnönü Derneği, İnönü THK Müdürü Ali Zaimoğlu, İnönü Havacılık Kulübü Müdürü Metin Sözsoy ve bütün dernek üyelerine organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı