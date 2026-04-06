Şehit yüzbaşının kayıp mezarını buldular

Şehit yüzbaşının kayıp mezarını buldular
Eskişehir 222 Motosiklet Derneği'nin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği İnönü Zaferleri Saygı Sürüşü sırasında İnönü Zaferleri'nde şehit düşmüş Yüzbaşı Şevket Efendinin mezarı tespit edilerek kitabesi yapılan törenle mezar başına konuldu.

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği'nin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği İnönü Zaferleri Saygı Sürüşü sırasında İnönü Zaferleri'nde şehit düşmüş Yüzbaşı Şevket Efendinin mezarı tespit edilerek kitabesi yapılan törenle mezar başına konuldu.

Dernek Başkanı Muhammed Bayır, 7 yıldır organize edilen Süvarinin İzinden programına bu sene de tekrarladıklarını belirtti. 1 Nisan İnönü Zaferleri kapsamında 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde İnönü Zaferleri Saygı Sürüşü düzenlendiklerini anlatan Muhammed Bayar, "İnönü Zaferleri'nde şehit düşmüş, ancak akıbeti belli olmayanların tespit edilmeye çalışıldığı ve şehit mezarlarının bulunup düzenlenmeye çalışıldığı etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından demir atlılar katıldı. İlki düzenlenen bu milli sürüşte, harp uzmanın desteği ile Yüzbaşı Şevket Efendinin mezarı tespit edilmiş ve kitabesi yapılan törenle mezar başına konulmuştur. İsimsiz kahramanlarımızın isimlerini tespit etmek için çalışan gönüllülerimizin emeklerine paha biçilemez. Bu anlamda Süvarinin İzinden Programı'ndan Yavuz Kuru, Mürettep Müfreze Derneğinden Fuat Serdar Aydın, İnönü Derneği, İnönü THK Müdürü Ali Zaimoğlu, İnönü Havacılık Kulübü Müdürü Metin Sözsoy ve bütün dernek üyelerine organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı

Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İki kardeşi tarafından sopayla dövüldü! Nedeni olaydan daha skandal
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...