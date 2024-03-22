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Afyonkarahisar'da Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül, vefatının 9'uncu yılında anıldı

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Afyonkarahisar'da Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı.

11 Ağustos 2008 yılında Erzincan Kemah kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin yola döşediği mayın patlaması sonucu yaralanan ve 7 yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Sonra 2015 yılında şehit olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesine bağlı Yakasenek köyü nüfusuna kayıtlı şehit Jandarma Bnbaşı Yılmaz Tankül'ü şehadetinin 9'uncu yılında, Yakasenek köyü mezarlığında kabri başında anıldı.

Anma programına; Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Şahin, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser İbrahim Dağaslan, ve şehit yakınları katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultandağı Jandarma Yerel Haberler

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