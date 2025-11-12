Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Evinde Taziyeler

Askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul ediliyor. Şehit Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, " Ailesine, 'Cuma günü geleceğim' diyor. Pilot olmak çocukluk hayaliydi" dedi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüş 20 asker şehit olmuştu. Şehit askerlerden 41 yaşındaki 1 çocuk babası Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki evine çok sayıda vatandaş akın etti. Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul ediliyor. Şehidin evi, sokak ve binalar Türk bayrakları ile donatıldı. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın yeni rütbesini Ağustos'ta aldığı öğrenildi.

Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.

Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise, "En son Pazar günü konuşmuştum. Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL