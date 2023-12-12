Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz düğün salonu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından, şehit ve gazi yakınlarının düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlar yapabileceği çok amaçlı salon ücretsiz olarak tahsis edildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından, şehit ve gazi yakınlarının düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlar yapabileceği çok amaçlı salon ücretsiz olarak tahsis edildi.

Bahşılı Belediyesi, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verecek çok amaçlı salon açtı. Bu çerçevede, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Belediye arasında protokol imzalandı. Şehit ve gazilerin birinci derece akrabaları ücret ödemeden düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlar yapabilecek.

"Ücret ödemeden kullanabilecekler"

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Bahşılı Belediyemize ait 800 metrekare alanda bir yerimiz var. Oranın gerekli düzenlemelerini yaptık. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarının kullanabileceği şekilde düğün salonu yaptık. Allah izin verirse şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarından hiçbir ücret almadan düğün salonunu tahsis edeceğiz. Orada düğünlerini, nişanlarını, asker gecesi ve kına gecelerini veya başka bir organizasyonlarını hiç ücret ödemeden kullanabilecekler" dedi.

"Burayı evimiz olarak görüyoruz"

Bahşılı Belediye Başkanı tarafından ilçede düğün salonunun oluşturulduğunu ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, "Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınları gazimin kendisi ve çocukları, buradaki düğün salonundan ücretsiz faydalanabilecekler. Ben bu vesileyle sayın başkanımıza bizzat Türkiye genelinde örnek bir proje yaptığı için her zaman bizim yanımızda maddi manevi desteklerini sağladıkları için teşekkür ediyorum. Burayı da bizim evimiz olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Güney Doğu Gazisi Süleyman Taşan ise "Bahşılı Belediye Başkanımız Recep Zafer Tekin, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olmuştur ve manevi gücünü de her zaman yanımızda hissetmişizdir. Kendileri sağ olsunlar Kızılırmak kenarında 2 bin 500 metrekarelik şehir ve gazi ailelerine park tahsis etti. Bugün de bin kişilik düğün salonu tahsis etti. Burada düğün ve nişan gibi organizasyonlar ücretsiz olacak. Dernek Başkanımız Rıfat Öcal ile birlikte bir protokol imzalandı. Başkanımıza teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu. - KIRIKKALE