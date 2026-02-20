Haberler

Şehit yakınları ve gaziler Ramazan sofrasında buluştu

Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler Ramazan sofrasında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Tekin konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet geleneğine vurgu yaparak; bu gücün atalara, kültüre ve emanete sahip çıkan nesiller sayesinde yaşatıldığını ifade etti. Devletimizin kudretini, aziz şehitlerimizin fedakarlığından ve kahraman gazilerimizin cesaretinden aldığını belirtti.

Vali Vekili Ahmet Özdemir ise Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığını dile getirerek, bugün huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak bunun aziz şehitlerin ve gazilerin fedakarlığı sayesinde olduğunu vurguladı. Şehit ailelerinin milletimizin baş tacı olduğunu, gazilerimizin ise cesaret ve fedakarlığın yaşayan nişanesi olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
