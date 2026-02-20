Şehit yakınları ve gaziler gönül sofrasında buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir program düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Çare Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen iftar programı, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetlerini ve kahraman gazileri bir araya getirdi. Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen programa katılım yoğun oldu.

İftar programına Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Programın ev sahipliğini üstlenen ve sponsorluğunu yapan Çare Derneği yetkilileri ile Tavşanlı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, davetlilerle yakından ilgilenerek masaları tek tek gezdi.

Hakkı Onbaşı İmam Hatibi Gazi Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerimin ardından, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın duası ve akşam ezanının okunmasıyla davetliler, Ramazan'ın ilk iftarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşadı. İftarın ardından eller semaya açılarak vatanın birliği ve beraberliği için dualar edildi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve katılımcılar, yapılan dualarda özellikle Filistin, Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören mazlum halkları unutmadı. Savaşların ve çocuk ölümlerinin bir an önce son bulması için temennilerde bulunuldu.

Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen buluşmada, şehit aileleri ve gaziler kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Program, protokol üyelerinin davetlilerle yaptığı sıcak sohbetlerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı