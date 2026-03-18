Şehit Veysel Özkayacan'ın adı verilen karakol botu mavi vatanda göreve başladı

Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan KB-0704 borda numaralı "Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan" isimli karakol botu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, şehidin ailesi ve teşkilat mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada aziz şehidimiz Polis Memuru Veysel Özkayacan'ın adını yaşatacak karakol botunun hizmete giriş töreninde sizlerle birlikte olmanın gururunu ve onurunu anlatarak başlamak istiyorum. Şehitlerimiz, vatanımızın huzuru, güvenliği ve geleceği için en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ederek bizlere onurlu bir miras bıraktı. Bizler de onların emanetine sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aziz şehidimizin adını taşıyan bu karakol botu mavi sularda görev yaparken, onun fedakarlığını ve kahramanlığını da her zaman hatırlatacak bir vefa nişanesi olacak. Onlar milletimizin kalbinde, bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın her köşesinde yaşamaya devam edecek. Bu karakol botunun vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan'ın emaneti olan kıymetli ailesi olmak üzere tüm şehitlerimizin ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Sizlerin gururu ve duası bizler için en büyük destek kaynağı" dedi.

Yapılan duaların ardından açılışı yapılan "Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan" isimli karakol botu selamlanarak göreve uğurlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi
Ali Laricani'nin ölümü sonrası gündem olan fotoğrafı

Ölümü sonrası gündem olan kare
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Sözleri Fener taraftarının pek hoşuna gitmeyecek!
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı

Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı