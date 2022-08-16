Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi

Şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kütahya, Konya, Burdur, Denizli, Uşak, Eskişehir ve Isparta illerinden gelen şehit çocukları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un başladığı mekanları ziyaret etti.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kütahya, Konya, Burdur, Denizli, Uşak, Eskişehir ve Isparta illerinden gelen şehit çocukları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un başladığı mekanları ziyaret etti.

Rehber Recep Canik mihmandarlığında Keşkek Evi, Atatürk Evi, Şuhut'lu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi ve Kocatepe'yi ziyaret eden Türkiye'nin dört bir tarafından gelen şehit çocukları, buralardaki destansı bilgiler edinerek duygu dolu anlar yaşadı. 25 Ağustos Büyük Taarruzun 100. yılı dolayısıyla Şuhut ilçesine gelen şehit çocukları ilçeyi çok sevdiklerini ve adeta tarih koktuğunu söylediler. Geziye ayrıca Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Müdür Yardımcısı Veysi Demir'de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title